الحمى النزفية تثير مخاوف العراقيين واجراءات للحد من انتشارها

بعد تاكيد حالة وفاة بالحمى النزفية في سامراء تصاعدت مخاوف المواطنين من تكرار سيناريو وباء كورونا مع غياب أبسط الخدمات الصحية وتهالك المستشفيات ونقص العلاجات .الإدارة المحلية و القوات الأمنية شرعت بإجراءات للحد من انتشار المرض ابرزها فرض الرقابة على القصابين لمنع الذبح العشوائي وعدم السماح بدخول الأغنام من خارج المدينةالحمى النزفية كابوس جديد يؤرق العراقيين فبات افضل الحلول هي الوقاية من الإصابة بهذا الوباء مع غياب اللقاحات والعلاجات لهذا الفايروس .