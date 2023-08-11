منطقة السدة في الزعفرانية تعاني من انقطاع تام للماء

في كل صيف تعاني منطقة السدة في الزعفرانية من انقطاع للماء، حتى وصل الحال باهلها الى اللجوء لمياه الابار التي اصبحت هي الاخرى ضعيفة .

يمكن وصفها بالمعضلة الكبيرة، فكل صيف يعاني سكان منطقة السدة في الزعفرانية من انقطاع الماء، حتى وصل باهلها الحال الى مد خراطيم المياه الى حي اخر من اجل الحصول على شيء بسيط من الماء ..



شراء الماء هو الخطوة الاخرى التي اتخذها المواطنون لسد حاجتهم ، بالاضافة الى الاعتماد على مياه الابار.