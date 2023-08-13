مختصون: حقن الآبار النفطية بمياه غير مالحة احد اسباب انخفاض مناسيب الانهر‎

في الوقت الذي تكافح البلاد من اجل معالجة ازمة الجفاف التي تعصف بأنهارها بفعل التغيرات المناخية، شركات أجنبية تستخدم المياه لحقن الآبار النفطية وبشكل يصل إلى ثلاثة مترات مكعبة في الثانية وهو أمر عده مختصون سرقة لمياه العراقيين.وزارة الموارد من جانبها نفت تلك المعلومات مشددة رفضها التجاوز على المياه العذبة وعدم السماح بحقن الابار بتلك المياه وعن طريق المصب العام.