الديوانية.. غياب تام للخدمات البلدية في حي الصدر الثالث

غياب تام وتراجع للخدمات البلدية في حي الصدر الثالث في محافظة الديوانية الامر الذي دعا الأهالي لمطالبة المسؤولين بالإيفاء بوعودهم وتقديم الخدمات اللازمة لهم.

غياب تام للخدمات البلدية والبنى التحتية في حي الصدر الثالث في مركز المدينة، لأكثر من عشرة أعوام، وسط مطالبات من قبل الاهالي الى المسؤولين للإيفاء بوعودهم والإسراع في عملية تقديم الخدمات.



المسؤولون المعنيون بالمحافظة اكدوا ان مشروع تأهيل الحي قد احيل ضمن موازنة الامن الغذائي لعام ألفين واثنين وعشرين، واعدت البلدية كشوفات كاملة بقيمة ثمانية عشر مليار دينار، وهو ضمن المشاريع المحالة في المحافظة.