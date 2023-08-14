في ظل ارتفاع درجات الحرارة.. مطالبات بزيادة رقعة التشجير

آب اللهاب يزيد حرارة الصيف الاستثنائي الذي يمر بالبلاد , درجات الحرارة في ثلاث عشرة محافظة عراقية تتجاوز الخمسين لتزيد المخاوف من الدخول في عصر الغليان بحسب الأمم المتحدة، الامر الذي يتسبب بزيادة الأمراض وتعدد المشاكل الصحية لدى المواطنين سيما مع تراجع مستوى الكهرباء.زيادة رقعة التشجير والمساحات الخضراء باتت أمرًا ضروريًا وليس ترفًا كما يرى مواطنون، معالجات يعدها البعض حلا يساعد في مواجهة قسوة الصيف الحارق لاسيما وان هذه التجارب نجحت في بلدان عديدة.