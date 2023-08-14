السلة الغذائية تترك انطباعات ايجابية داخل الشارع العراقي‎



رغم ارتفاع الأسعار خلقت السلة الغذائية توازنا داخل الأسواق المحلية لتترك انطباعات ايجابية داخل الشارع العراقي.







ارتفعت الاسعار وبات سوق المواد الغذائية صعبا للغاية، إلا أن السلة الغذائية خلقت نوعا من التوازن داخل الأسواق المحلية لتصبح من الحاجات الضرورية للمواطن البسيط.

انطباعات جيدة حصدتها السلة الغذائية من المواطنين بعد التقدم النوعي الملحوظ في منتجاتها، وكذلك لمساهمتها بتخفيف العبء عن مستحقيها مما جعلهم يطالبون بزيادة مفرداتها.