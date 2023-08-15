خريجو الآثار يعانون من البطالة في بلد الـ15 ألف موقع أثري

على الرغم من وجود الكثير من المواقع الأثرية والدينية التي يحتاج الزائرون التعريف بها، إلا أن خريجي كلية الآثار يعانون من غياب فرص لهم بالتعيين باختصاصهم الدقيق بعد سنوات من الدراسة العلمية والعملية.سبع سنوات قضاها الكثير من الخريجين من كلية الآثار باقسامها المختلفة مثل الصيانة والترميم والسياحة الدينية وقسم الآثار القديمة مع وجود الكثير من المواقع الدينية والأثرية إلا أن مستقبلهم بات مجهولا.معاناة يعيشها خريجو كلية الآثار في العراق على الرغم من وجود مواقع أثرية تعاني من الإهمال تحتاج للملاكات المتخصصة لصيانتها وحفظ الآثار والتراث في البلاد.