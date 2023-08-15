امراض سرطانية وجلدية.. الزعفرانية تستغيث من التلوث البيئي

تعاني منطقة حي الحسين في الزعفرانية من تلوث بيئي كبير بسبب الانبعاثات الغازية من معمل الغاز الموجود في المنطقة بالاضافة الى كثرة النفايات، امر تسبب بامراض جلدية وسرطانية لساكنيها.

امراض سرطانية وجلدية يصاب بها ساكنو منطقة حي الحسين في الزعفرانية، وكل هذا بفعل التلوث البيئي الحاصل بسبب الانبعاثات الغازية من معمل الغاز بالاضافة الى النفايات.



ويتحدث السكان هنا عن صعوبة الانتقال الى منطقة اخرى بسبب ضعف امكاناتهم المادية، ليناشدوا الجهات المعنية بضرورة وضع حل جذري لهذه المعاناة.