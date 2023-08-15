طلبة منطقتي السعادة والكرامة بين خيارين.. قطع مسافات طويلة او ترك التعليم

حلان لا ثالث لهما اما قطع مسافات طويلة للوصول الى المدرسة او الجلوس في المنزل وترك التعليم، هكذا يبدو الحال بالنسبة للطلبة في منطقتي الكرامة والسعادة بسبب عزم وزارة التربية على هدم مدرسة تؤوي عددا كبيرا منهم.اما هذه المدرسة فقد تمت ازالتها قبل سنوات ولم يتم الشروع باعادة بنائها ليتم تحويلها الى كرفانية، ما جعل الطلبة يكابدون عناء كبيرا.