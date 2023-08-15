مأساة في نينوى.. تزايد ظاهرة رمي الأطفال حديثي الولادة

اتسعت في الاونة الاخيرة ظاهرة رمي الاطفال حديثي الولادة في محافظة نينوى، فيما عزا مختصون الظاهرة الى غياب الوعي عند المواطنين وصعوبة توفير فرص العيش.

تعد ظاهرة رمي الأطفال حديثي الولادة سابقة خطيرة غير مألوفة في المجتمع الموصلي، فيما رأى مختصون ان الظاهرة مؤشرٌ على غياب الوعي المجتمعي.



غياب البرامج التثقيفية والتوعوية وانعدام الحلول الحكومية التي تسهم في دعم الشباب وتضمن الاستقرار المجتمعي، اسباب القت بظلالها على واقع المجتمع واسهمت في ظهور هذه السلبيات.