مطالبات بتسريع اعمال تأهيل طريق سيد محيل والطرق التي تربط بين المحافظات

طريق سيد محيل أحد اهم الطرق الرئيسية والحيوية في الديوانية، كونه يربط المحافظة مع المحافظات الجنوبية الاخرى، حيث يعاني المواطنون طيلة السنوات السابقة من الحوادث المرورية بسبب التكسرات الحاصلة في الطريق.





تأخر وتلكؤ شهده مشروع تأهيل طريق سيد محيل في الديوانية الذي يعد من الطرق الرئيسة والمهمة في المحافظة، ما سبب حوادث مرورية ومخاطر للمواطنين.



الحكومة المحلية كشفت عن سحب العمل من الشركة السابقة، بسبب قلة السيولة المالية لديها ما أدى الى تلكؤ العمل في المشروع، وإحالته الى الشركة الجديدة لإنجازه قبل الزيارة الاربعينية.