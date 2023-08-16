اهالي حي العامل يتظاهرون امام مركز قطاع الكهرباء للمطالبة باصلاح الاعطال‎

بعد تردي واقع الكهرباء وتقاعس فرق الصيانة، اهالي منطقة حي العامل في بغداد يخرجون بوقفة احتجاجية طالبوا فيها باصلاح محولات وخطوط نقل الطاقة وايقاف عملية مساومتهم ماديا.

في ساعات متأخرة من الليل، خرج اهالي منطقة حي العامل في بغداد بتظاهرة احتجاجية امام دائرة صيانة الكهرباء في المنطقة والاسباب تعود لتقاعس فرق الصيانة عن اداء واجبهم حسب مايقول المحتجون.



اهالي المنطقة يقولون انهم تعرضوا للمساومة والابتزاز بمبالغ مالية تصل الى خمسة وعشرين الف دينار من كل منزل لاصلاح عطل ما او قطع بسيط في احد خطوط نقل الطاقة.