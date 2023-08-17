بغداد واربيل تستعدان للحوار لتنفيذ الالتزامات بين الطرفين

تعول الاوساط النيابية على زيارة الوفد الكردي الى بغداد لمناقشة القضايا العالقة والاتفاق على تنفيذ الالتزامات المترتبة على الطرفين.



من بغداد الى اربيل والعكس كذلك الوفود الحكومية تذهب وتاتي لبحث الملفات العالقة بين الجانبين، وفد كردي سيبحث مع المركز مستحقات كردستان المالية من الموازنة وقانون النفط والغاز وقضايا اخرى عالقة.



العقدة الازلية بين المركز والاقليم حلها يتوقف على ارسال حكومة اربيل الواردات النفطية وغير النفطية الى بغداد مقابل دفع مستحقات الاقليم.