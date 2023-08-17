الجواز العراقي.. مرتبة متأخرة مرة اخرى على مستوى العالم

منذ سنوات ومرتبة الجواز العراقي لا تتزحزح عن تذيلها قائمة جوازات العالم، وفي اخر احصائية اجرتها شركة هينلي للاستشارات العالمية فقد احتل العراق المركز ما قبل الاخير كأسوأ جواز، رغم الوعود المتكررة لتحسينه.توقيع اتفاقيات ثنائية مع عدة دول الغرض منها الغاء تأشيرات الدخول من اهم الحلول التي ستساعد على رفع مستوى الجواز العراقي فضلا عن تفعيل العلاقات الخارجية والبعثات الدبلوماسية.