دعوات للمشاركة الفاعلة في الانتخابات للنهوض بالواقع الخدمي والعمراني‎

بهدف تحقيق تغيير يعود على المحافظة بالنفع، دعوات موصلية للمشاركة الفاعلة في انتخابات مجالس المحافظات المقبلة والتخلي عن المقاطعة التي اضرت بمحافظة نينوى في السنوات السابقة.ويصف مراقبون المشاركة في الانتخابات المقبلة بالمهمة من اجل النهوض بالواقع الخدمي والعمراني في المحافظة فضلا عن الاسهام بشكل فعال برسم خريطة سياسية جديدة.