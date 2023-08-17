حالات العنف الأسري تزداد مع ارتفاع درجات الحرارة.. فيديو

مع ارتفاع حجم الضغوط بسبب صعوبة المعيشة وتراجع الخدمات والتي تزامنت مع دخول البلاد بمراحل قاسية من اجواء الصيف اللاهب يعيش المجتمع العراقي تحت وطأة حالات العنف الاسري التي تسببت بها انعكاسات الحالة النفسية للفرد.تراجع ساعات الكهرباء وانقطاع المياه من الاسباب الاخرى التي فاقمت من مشاكل الاسر العراقية ما جعل المواطن يفقد صوابه مطالبا الحكومة بايجاد مراكز صحية لمعالجة حالات التعنيف.