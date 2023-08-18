مراقبون : التيار الصدري سيشارك في الانتخابات المحلية وفق احتمالين

موقف التيار الصدري من المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات المزمع اجراؤها في الثامن عشر من كانون الأول المقبل لايزال غامضا حتى اللحظة ، على الرغم من تمديد المفوضية فترة تسجيل المرشحين والتحالفات والأحزاب السياسية.زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي قرر الانسحاب من العملية السياسية في العام الماضي التزم الصمت دون الاعلان عن الموقف الرسمي بهذا الشأن ، اما بالنسبة لتوقعات الاوساط السياسية فانها تشير الى ان التيار قد يشترك في حال إجراء انتخابات برلمانية مبكرة أو دمجها مع المحلية ، وبخلاف ذلك فمن المستبعد المشاركة.وهناك احتمالية اخرى هي الاقرب بحسب العديد من المراقبين قد تكون المشاركة لجماهير التيار فقط والتي ستدلي باصواتها الى القوى المدنية الناشئة والمستقلة المنافسة للاحزب السياسية التقليدية .