توجيه باستبعاد محصولي الارز والذرة الصفراء من الخطة الصيفية

على اثر ازمة الجفاف، صدرت قرارات باستبعاد زراعة محصولي الأرز والذرة الصفراء من الخطة الصيفية الحالية، وبالتالي تقليص المساحات المزروعة.





بسبب الجفاف الذي ضرب معظم اجزاء البلاد، زراعة الأرز والذرة تغيب عن الخطة الصيفية الحالية، بقرار صادر من وزارة الموارد المائية للحفاظ على الأمن المائي للبلاد.



من خمسمائة الف دونم الى خمسة الآف ستتقلص المساحات المزروعة لهذه المحاصيل لعدم وجود المياه الكافية، أجراء لا مفر منه بحسب وزارة الزراعة مع التوجيه باستخدام وسائل الري الحديثة لبقية المزروعات.