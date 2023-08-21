ارقام فردية مميزة تصل لـ "مليار دينار" داخل مزاد لبيعها

ثلاثمئة مليون دينار او اكثر هي قيمة رقم فردي مميز تابع لاحدى المحافظات، يباع هنا داخل مديرية المرور العامة، بمزاد يُقبل عليه التجار والهواة من اجل اقتناء لوحة من الممكن ان تباع بضعف السعر مستقبلا .وبحسب المرور العامة فان المزاد اسس من اجل تعظيم موارد الدولة، بمبالغه التي تذهب معظمها لوزارة المالية والمتبقي لاحتياجات المديرية .ويقول مزايدون ان سعر لوحة "واحد بغداد" في السوق الخارجية يصل لمليار دينار عراقي او اكثر، لتقدر القيمة تلك باسعار ثلاثة او اربعة منازل في العاصمة .