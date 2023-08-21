مقاطعة شعبية محتملة للانتخابات تقابلها زيادة في اعداد القوائم والتحالفات السياسية

مع اقتراب موعد الانتخابات المحلية اوساط شعبية ترفض المشاركة في الاقتراع فيما تؤكد المفوضية تسجيلها لعدد كبير من القوائم والتحالفات السياسية واقبال ملحوظ على مراكز تحديث البيانات .





في الوقت الذي حددت الحكومة ومفوضية الانتخابات نهاية العام الجاري موعدا لاجراء انتخابات مجالس المحافظات، اوساط شعبية تتحدث عن عدم نيتها المشاركة فيها والاسباب على لسان المواطنين.



مفوضية الانتخابات تقول ان اعداد القوائم والتحالفات تفوق السنوات السابقة وتؤكد ان مراكز التسجيل شهدت اقبالا واسعا رغم المقاطعة الضئيلة لبعض الاحزاب .