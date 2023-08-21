الديوانية..أزمة الكهرباء تتجدد كل صيف منذ عقدين من الزمن

يعود ملف الطاقة الكهربائية من جديد ويثير سخط المواطنين بين فترى وأخرى، وعلى الرغم من وجود محطات لإنتاج الطاقة في الديوانية الى انها لم تستفد منها بشيء سوى زيادة ساعات القطع والملوثات البصرية والبيئية، بحسب قولهم.وزير الكهرباء كشف عن تردي منظومة الطاقة فنيا للسنوات الماضية واتخذت الوزارة عدة قرارات لإعادة العمل الامن كما سماه، فبعد حادثة الإطفاء التام في أغلب المحافظات، الشهر الماضي، افتتحت الوزارة ثلاث محولات كهربائية في الديوانية بسعة سبعمائة ميكا واط لحل الاختناقات في المحافظات الجنوبية.