مراقبون : مشهد الانسحابات من الانتخابات ينذر بغياب التوافق بين الفرقاء

قد يكون السبب وراء حضور مشهد الانسحاب من المشاركة في الانتخابات المحلية هو غياب التوافق بين الفرقاء، وهي مشكلة قد تتفاقم بشكل تدريجي حتى موعد هذه العملية الانتخابية التي قد لا تحصل حسب اراء البعض.ولا يمكن ان يؤثر انسحاب من انسحب عن المشاركة في الانتخابات برأي الشارع خاصة انها لا تعد من القوى المؤثرة في المشهد، في ظل اصرار بعض الاطراف على اجرائها وهو امر يتضح من خلال جملة الاجراءات التي تم استكمالها.ورغم تكرار مشهد الانسحاب، الا ان اغلب القوى الفاعلة في المشهد السياسي تحث الخطى لاجراء العملية الانتخابية في موعدها المحدد .