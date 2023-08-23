بعد تهديم منازلهم… اهالي "حي التراث" يناشدون الحكومة بايجاد بدائل لهم

بعد حملة نفذتها بلدية الرشيد لرفع التجاوزات على الأراضي التي استحوذ عليها المواطنون في حي التراث، ناشد الاهالي بضرورة ايجاد بديل لهم لرفع الحيف والمعاناة عنهم.

حي التراث يتحول إلى أنقاض بعد حملة نفذتها البلدية على الدور بحجة التجاوز على مناطق التشجير الحكومي، هنا تشكو هذه العائلة حالها فهي مهددة بأن تصبح بلا مأوى.



مديرية البلدية أكدت بانها أمهلت شاغلي الدور المتجاوزة مهلة محددة لازالة منازلهم دون طائل، أما عن قضية تعويضهم فاشارت الى ان الحكومة هي المعنية بذلك.