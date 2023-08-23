موظفو البلدية يطالبون بحمايتهم من الخارجين عن القانون

بعد منعهم من تغيير المرتسمات والتجاوز على المساحة في أحدى المناطق، اعتدى مجموعة اشخاص على مدير بلدية الديوانية داخل الدائرة، ما دعا الموظفين لتنظيم وقفة احتجاجية تطالب بحمايتهم من الخارجين عن القانون، كما وصفوهم.مدير البلدية قدم شكوى رسمية أمام القضاء لمحاسبة المعتدين وفق القوانين النافذة، فيما طالب الجهات الأمنية بتعزيز عناصر الحماية في الدائرة، لمنع تكرار هكذا حالات، وحفظ هيبة المؤسسات الحكومية.