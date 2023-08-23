مع استمرار المناشدات.. اجراءات لانهاء ملف التجاوزات على العقارات

يأمل القائمون على الكنائس في مدينة البصرة بعودة ممتلكاتهم وأراضيهم في محافظتي البصرة وميسان والتي كانت احد أسباب هجرة العوائل المسيحية، فيما كشفوا عن تهديدات تطال الكنيسة تطالبها بعدم التدخل في موضوع المطالبة بالعقارات التابعة لها.



إجراءات جديدة وضعتها الحكومة المحلية بالتنسيق مع قيادتي العمليات والشرطة، من خلال ازالة التجاوزات عن الاراضي والعقارات الخاصة والعامة لاسيما التابعة للمكون المسيحي علها تنهي هذا الملف.