نينوى.. الاحياء الفقيرة تعاني الإهمال وانعدام تام للخدمات

تعاني اغلب الاحياء الفقيرة في محافظة نينوى من الاهمال والانعدام التام للخدمات، فيما تتوجه بوصلة الاعمار نحو المناطق الاخرى لتكون حصة الأسد في تبليط الشوارع وافتتاح المتنزهات.



طبقيةٌ كانت مبطنةً وآلان صارت واضحةً ومكشوفة، مشاريع الإعمار في نينوى.. اهملت الأحياء والمناطق الفقيرة وصبت جل اهتمامها على المناطق الاخرى.



مناطق بعينها كانت لها حصة الأسد في رصف وتبليط الشوارع وافتتاح المتنزهات وغيرها، بينما غاب الاعمار تماماً عن أحياء تعاني من انعدام تامٍ للخدمات.