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اكثر من 5 ملايين عامل يترقبون تنفيذ قانون الضمان الاجتماعي
بالفيديو
على الرغم من التصويت عليه في العاشر من ايار الماضي من قبل مجلس النواب، قانون الضمان الاجتماعي لم يدخل حيز التنفيذ إلى الان، وسط ترقب من شريحة العمال لتنفيذه وضمان حقوقهم.
2023-08-23 | 05:37
Alsumaria Tv
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اكثر من 5 ملايين عامل يترقبون تنفيذ قانون الضمان الاجتماعي
المصدر:
السومرية
197 مشاهدة
على الرغم من التصويت عليه في العاشر من ايار الماضي من قبل مجلس النواب، قانون الضمان الاجتماعي لم يدخل حيز التنفيذ إلى الان، وسط ترقب من شريحة العمال لتنفيذه وضمان حقوقهم.
أكثر من خمسة ملايين عامل في القطاع الخاص يعيشون على أمل الشروع بتنفيذ قانون الضمان الاجتماعي، الذي تم التصويت عليه في شهر أيار الماضي من قبل مجلس النواب، لضمان حقوقهم اسوة بالعاملين في القطاع العام.
جهات نيابية أكدت أن قانون الضمان الاجتماعي سيدخل حيز التنفيذ بعد استكمال وزارة العمل إجراءاتها لاستقبال هذه الاعداد الكبير من شريحة العمال.
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