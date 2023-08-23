اكثر من 5 ملايين عامل يترقبون تنفيذ قانون الضمان الاجتماعي‎

أكثر من خمسة ملايين عامل في القطاع الخاص يعيشون على أمل الشروع بتنفيذ قانون الضمان الاجتماعي، الذي تم التصويت عليه في شهر أيار الماضي من قبل مجلس النواب، لضمان حقوقهم اسوة بالعاملين في القطاع العام.جهات نيابية أكدت أن قانون الضمان الاجتماعي سيدخل حيز التنفيذ بعد استكمال وزارة العمل إجراءاتها لاستقبال هذه الاعداد الكبير من شريحة العمال.