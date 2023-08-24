وفاة سبعة أشخاص بمرض السرطان في قضاء بيجي نتيجة التلوث البيئي

تزايد معدل الاصابة والوفاة بالسرطان في صلاح الدين حيث شهد قضاء بيجي وفاة سبعة أشخاص بهذا المرض نتيجة التلوث البيئي الذي تفرزه المنشآت العاملة في القطاع النفطي.الإدارة المحلية أكدت أن تزايد حالات السرطان والفشل الكلوي نتجت عن المخلفات الحربية والمنشأة النفطية والصناعية، فيما تعهدت صحة المحافظة باستيعاب الأزمة خلال شهرين وافتتاح مركز خاص بالأورام السرطانية.تقرع اجراس الخطر مع كل جزيئة هواء يستنشقها الأهالي ومع كل قطرة ماء يشربونها فأمراض السرطان والفشل الكلوي تغزو المنطقة التي طالب أهلها بإعلان حالة الطوارئ فيها .