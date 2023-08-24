هيئة الاعلام والاتصالات تعلن انطلاق الخطة لتغطية الزيارة الاربعينية

خطة اعلامية شاملة اطلقتها هيئة الاعلام والاتصالات لتغطية الزيارة الاربعينية في كربلاء المقدسة.. تسهيل عمل الفرق الاعلامية والتركيز على تغطية الجوانب الانسانية السامية للزيارة هما ابرز الامور التي دعت الهيئة الى تحقيقها.محافظ كربلاء اكد ان جميع الامور اللوجستية والفنية والامنية مهيئة بشكل جيد وان هنالك تنسيق عال المستوى مع هيئة الاعلام والاتصالات لتنظيم حركة الطواقم الاعلامية.وبحسب رجال دين فان الدور الاعلامي له تاثير بارز في تكريس مبادئ الثورة الحسينية التي ستبقى ذكراها تتناقلها الاجيال على مدى التاريخ.