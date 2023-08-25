ارتفاع كبير في أسعار العقارات والوحدات السكنية في نينوى

تشهد أسواق العقارات في نينوى ارتفاعاً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، بحسب مواطنين، حتى وصلت الأسعار إلى مستويات "غير اعتيادية" نتيجة انعدام توسعة المدن في المحافظة .

ارتفاع اسعار العقارات في مدينة الموصل مؤشرٌ خطيرٌ وعبء آخر يضاف الى المعاناة التي يواجهها المواطن الموصلي الذي بات لا يقدر على ايجاد سكن ملائم له.



أسبابٌ عدة ادت الى ارتفاع الاسعار ابرزها طراز المدينة القديم وانعدام وجود التوسعة فيها رغم كثرة استثمارات الاراضي داخل الاحياء السكنية بحسب المحافظ الذي وعد بخططٍ مستقبلية تتعلق بالتوسعة.