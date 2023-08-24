الصحة تبدأ بتطبيق مشروع "تسعيرة الادوية" في الصيدليات

كشفت جهات صحية عن البدء بتنفيذ مشروع الملصقات الدوائية الذي سيوحد الاسعار داخل المذاخر والصيدليات في البلاد، فيما حذرت المخالفين من المسألة القانونية في حال عدم تنفيذ التعليمات الحكومية.

سعر موحد وثابت داخل جميع الصيدليات، مشروع ستبدأ الجهات الصحية بتطبيقه في الاشهر المقبلة، من خلال ملصق يوضع على علبة الدواء يمكن المواطن من معرفة تفاصيل منشأ وصلاحية وسعر الدواء.



معاقبة المخالفين قانونيا من خلال حملات رادعة سيتم تنفيذها قريبا، تصريحات اطلقتها وزارة الصحة بشأن الصيدليات والمذاخر غير الملتزمة بهذه التعليمات الصارمة.