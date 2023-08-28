دعوات سياسية لمعالجة القضايا بين المركز والإقليم ضمن الدستور

تَسبَّب النزاع النفطي بين المركز وإلاقليم على مدى عقد من الزمان بخسارة للطرفين، إذ أدّت عملية ليّ الاذرع إلى تقويض إمكانية ربط صناعة الطاقة لديهما، وتعظيم عوائدهما المالية من بيع النفط.





يتجدد الصراع بين حكومتي المركز واقليم كردستان ليسفر عن عدم اتفاقهما على صيغة موحدة لقانون النفط والغاز ويتسبب التأخر في عدم استثمار هذه الثروة بالشكل الصحيح وتوزيعها توزيعا عادلا منذ أكثر من عقد ونصف من الزمن، ليتزامن ذلك مع فشل جميع الوساطات الاقليمية والدولية لحل هذه الاشكالية، ليبقى المشروع على أمل أن يرَ النور في الدورة البرلمانية الحالية بعد وجود أنباء عن اقراره خلال الفترة المقبلة. الاتحاد الوطني الكردستاني استبعد إقرار قانون النفط والغاز في الدورة الانتخابية الحالية لمجلس النواب. عازيًا السبب إلى عدم الاتفاق على بنود القانون حتى الآن بين بغداد وأربيل. فيما يرى البعض أن تشريع هذا القانون سيلقي بظلاله على تشريع الموازنات المالية المقبلة في العراق دون مشاكل أو خلافات بين بغداد وأربيل. اما كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني فقد اكدت عن زيارة مرتقبة لوفد من حكومة الإقليم الى بغداد للمساهمة بانضاج قانون النفط والغاز بهدف تشريعه. والخلافات حالياً فني وستحل بين اللجان المشتركة والوفود وسيتم اقرار القانون في مجلس الوزراء بعد الانتهاء من حل النقاط الخلافية . وبحسب مختصين فإن القانون يضم أكثر من اربعين مادة، حسم النقاش حول نصفها تقريبا، وما تبقى سيكون شاقا على الكتل السياسية بسبب التقاطع السياسي والفني.