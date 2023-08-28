موظفو وزارة الاعمار والاسكان يطالبون بتمليك مجمعاتهم السكنية

تظاهر العشرات من موظفي وزارة الاعمار والاسكان امام مبنى الوزارة مطالبين بتمليك المجمعات السكنية التي يسكنونها اسوة بباقي الوزارات بعد سنوات طويلة قضوها في الخدمة.





عد سنوات طويلة من الخدمة موظفو وزارة الاعمار والاسكان يتظاهرون للمطالبة بتمليك المجمعات التي يقطنونها بعد ما تم تخصيصها لهم من قبل الوزارة.



وناشد المتظاهرون رئيس الوزراء من اجل الموافقة على كتاب تمليك مجمعاتهم السكنية خصوصا ان رواتبهم لا تكفي لسد حاجاتهم.