بعد اختطافه .. عائلة "علي" تطالب الجهات الحكومية بالتدخل

بدموع مرتبكة بدأت ام عبيدة كلامها .. عن حالة اخيها المختطف .. علي واحد من الذين تم اختطافهم بحسب ما تم تداوله في ايران، بعد ان استعرضت لنا مجموعة من الصور تشير الى حالة اخيها ثم شرحت لنا تفاصيل الموضوع .آلية التواصل مع عائلة علي من قبل الخاطفين كانت عبر رسائل صوتية بصوت المخطوف .. يطالب اهله بدفع مبلغ الفدية للخاطفين بغية اطلاق سراحه، وكل ما يشغل عائلة علي استرجاع ابنهم الذي لا يزال مجهول المصير خاصة بعد اخباره منذ نحو اسبوعين.ويطالب ذو علي بتدخل الجهات الحكومية للبحث عن ابنهم والعثور عليه او معرفه مصيره على اقل تقدير.