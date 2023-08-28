اقبال كبير للزائرين المتجهين صوب كربلاء المقدسة والمواكب تتسابق لتقديم الخدمات للوافدين

شهدت الطرق في محافظة النجف الاشرف اقبالا كبيراً للزائرين المتجهين صوب كربلاء المقدسة لاداء الزيارة الاربعينية، فيما تستمر المواكب بتقديم افضل الخدمات للوافدين من مختلف المحافظات.





مبكرا امتلأ طريق النجف المؤدي إلى كربلاء بملايين الزائرين السائرين مشيا على الأقدام لاحياء الزيارة الاربعينية وسط انتشار امني وصحي وخدمي.



التوافد المبكر للزائرين دفع أصحاب المواكب الى الاسراع بتقديم الخدمات اللازمة لهم لاداء مراسم الزيارة