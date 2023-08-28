دكة عشائرية بمختلف انواع الاسلحة في الشعلة والسبب "دين مالي"

طالب بحقه فامطروه بمئة رصاصة حية، دين يتحول لدكة عشائرية داخل منطقة الشعلة ببغداد، من قبل اشخاص فروا وتركوا عجلتهم التي تحفظت عليها القوات الامنية مباشرة.الكارثة الاكبر هنا هي بقيام ضابط المركز بتسليم اوراق عائدية السيارة الى الجهات التي قامت بالرمي، بتواطؤ واضح مع الجناة كما يقول اصحاب القضية.وينتظر ابو احمد نتائج التحقيق التي تجري الان داخل محاكم بغداد، مطالبا بمحاسبة كل الجهات التي شاركت او حاولت ارباك هذه القضية التي تعتبر ارهابية بحسب القانون.