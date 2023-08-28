نقابة الصيادلة تمنع صرف نوع من قطرات العيون في الصيدليات الا بوصفة طبية

ليس هذا العلاج فقط ما يستغله ضعفاء النفوس في صناعة السم الأبيض، بل هناك أدوية أخرى مثل علاج السعال والمسكنات وغيرها من الانواع التي تؤدي الى أمراض الفشل الكلوي والقلب والإدمان.اجراءات عدة اتخذتها مديرية مكافحة المخدرات بالتعاون مع وزارة الصحة لقطع الطريق امام من يتاجر بهذه المواد ابرزها اصدار اوامر قبض على مستخدمي العلاج بدون رخصة طبيب ونشر مفارز امنية بالقرب من الصيدليات.