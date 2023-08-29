مطار الموصل معلق بين الحكومة المحلية والشركة المنفذة

مطار الموصل ام قصة الفِ ليلةٍ وليلةْاخيراً اكتملت فصول حكايةٍ اشغلت الشارع الموصلي لخمس سنواتٍ مضت وبزيارة رئيس الوزراء السابق تمّ وضع حجرِ اساسِ اعادة اعمار المطار فهل هو حجرٌ ثابتٌ أم وهميٌ؟مدةٌ لا تزيد عن سنةٍ هو الوقت المصرح به لعودة المطار الا أن الشركة المنفذة ألقت الكرة في ملعب الحكومة المحلية واتهمتها بتأخير المصادقة على التصاميمِ والمخططات . تداعياتٌ زعزعتْ ثقة الشارع الموصلي بفرصة عودة المطار.