بطريقة غامضة.. زوجان شابان "يختفيان" في بغداد وذووهم يناشدون للبحث عنهم

وصلا بغداد وفقدا بمنطقة السعدون، عبد الله وزوجته سوسن لايزال مصيرهما مجهولا بعد اسبوعين من اغلاق هاتفيهما ، بحسب والد الشاب الذي اقام شكوى فقدان لكن لانتيجة مرجوة الى الان .ويناشد ذوو المفقودين الجهات العليا بالتدخل لانقاذ هذين الشابين اللذين مضى على زواجهما اشهر قليلة.وينتظر ذوو المفقودين اتصالا هاتفيا او تحركا جادا من قبل اي جهة تستطيع المساعدة، علهم يصلون لخيط يدلهم لابنهم وزوجته الشابين.