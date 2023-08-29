سامراء تشهد توافد آلاف الزائرين من داخل وخارج العراق وسط استنفار أمني وخدمي

خطة أمنية نفذتها قيادة عمليات سامراء تمثلت بنشر قطعاتها على طول الطريق المؤدي الى بغداد لتأمين أجواء زيارة العتبة العسكرية حيث يتوافد مئات الآلاف من الزائرين من مختلف الجنسيات والمحافظات صوب سامراء لإحياء ذكرى أربعينية الإمام الحسين عليه السلام .خدمات الطعام والشراب والمفارز الطبية تقدمها المواكب المعزية والعتبة العسكرية للزائرين والتي انتشرت من بغداد وصولاً لمرقد الإمامين العسكريين .أما خدمة الاتصال والانترنت داخل وخارج البلاد فانه تم تامينها من قبل الجهات المعنية إضافة للمهام الأمنية .