أهالي المناطق المحيطة بجزيرة بغداد يواجهون صعوبة في ادخال مواد البناء

شكا اهالي المناطق المحيطة بجزيرة بغداد السياحية منع دخول مواد البناء الى مناطقهم بحجة إنها زراعية، مناشدين الجهات المعنية الى توفير بديل او السماء لهم بادخال مواد البناء الى مناطقهم.

رغم أن منازلهم مشيدة منذ سنوات والعمل لا يزال متواصلا في بعضها ، الا أن سكان المناطق المحيطة بجزيرة بغداد السياحية ، يشكون من صعوبة دخول مواد البناء الى اراضيهم وفق شهادتهم.



انخفضت وتيرة العمل هنا وارتفعت أيادي المناشدة للجهات المعنية للنظر بقضيتهم، لا سيما بعد الكساد الذي ضرب الايادي العاملة وخلف ضررا واضحًا في قوت يومهم.