الفساد وغياب الرقابة ابرز اسباب تلكؤ المشاريع الصحية في بغداد

ما ان تسير في شوارع العاصمة بغداد حتى يلفت نظرك مبنى قيد الانشاء او مشفى مضى على بدء العمل فيه سنوات عدة لكن دون أن ينجز الامر الذي ارجعه مراقبون الى وجود فساد كبير من قبل الشركات المنفذة والجهات التي احالت تلك المشاريع دون مراقبتها.وزارة الصحة من جانبها اكدت مضي الحكومة بانجاز عدد من المشاريع والمستشفيات خلال وقت قياسي فضلا عن سعيها لاكمال باقي المشاريع المتلكئة .