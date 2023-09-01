معاناة يومية يعيشها اهالي منطقة حي الجهاد بسبب نقص الكهرباء

معاناة الكهرباء يعيشها اهالي منطقة الامن الوطني في حي الجهاد يوميا وتتلخص باضطرار المواطنين للتجاوز على شبكات المناطق الاخرى بالاضافة الى الاعطال وسرقة الاسلاك الكهربائية .





نقص حاد في الكهرباء.. معاناة تتكرر يوميا في منطقة الامن الوطني بحي الجهاد, تجاوزات على الخطوط الناقلة من قبل المواطنين واعطال تصيب المحولات بين فترة واخرى فضلا عن سرقة الاسلاك الكهربائية.



المعضلة التي تتجدد كل عام في هذه المنطقة دفعت ساكنيها الى المناشدة من اجل وضع حلول جذرية للازمة.