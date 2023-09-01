مساحات زراعية شاسعة تأثرت بأزمة الجفاف.. مساع حكومية وبرلمانية لايجاد الحلول

على اثر ازمة الجفاف التي ضربت البلاد، تحاول الجهات الحكومية وضع الحلول المناسبة كون الازمة اثرت على مساحات شاسعة من الاراضي الزراعية، فيما دخل البرلمان على الخط بغية ايجاد الحلول.





بعد ان ضرب الجفاف ثلثي المساحات الزراعية في البلاد، تحاول الجهات المعنية ايجاد حلول تحد من تأثير نقص المياه على الخطط الزراعية، من بينها اعتماد التقنيات الحديثة في الزراعة لضمان عدم هدر المياه.



البرلمان من جانبه يسعى الى مشاركة الجهات الحكومية في ايجاد الحلول، اذ ينتظر وصول قانون المجلس الاعلى للمياه، والذي سيعنى بترشيد الاستهلاك والتعاون الستراتيجي مع دول المنبع.