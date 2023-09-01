اكثر من 90 طالبة يواجهن مصيرا مجهولا وذووهن يناشدون التربية

الى الصف الثاني متوسط بدل الرابع الاعدادي، عادت اكثر من تسعين طالبة هنا داخل منطقة النهروان، بسبب خطأ اقترفته مديرة المدرسة التي لم تدرج نتائجهن بسجل الدرجات، ليتفاجأن عقب انتهاء امتحان البكلوريا بشطب اسمائهن كما يروين.وبين اروقة التربية والوزارة يتنقل ذوو الطالبات المتضررات لاكثر من ثلاثة اسابيع لكن دون جدوى.وينتظر ذوو الطالبات الان ردا من قبل الجهات المسؤولة المتمثلة بوزارة التربية، من اجل معرفة مصير بناتهم الذي بات مجهولا بعد هذه الصدمة .