المواكب الحسينية في كربلاء تقدّم أفضل الخدمات لزوار الأربعين

بدأ توافد الملايين من الزائرين صوب كربلاء لاحياء زيارة الأربعين المليونية والتي تصنف أكبر تجمع بشري سلمي حول العالم، ثلاثة عشر الف موكب تقدم الخدمة للزوار لتضرب كربلاء بذلك مثلا بالكرم والتعايش السلمي.الزائرون الوافدون من كل حدب وصوب الى المدينة المقدسة اشادوا بما تجود به مواكب الخدمة الحسينية من توفير الطعام والمنام لهم.