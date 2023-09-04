مجمع حي السلام السكني..اربعة عقود من عدم تقديم الخدمات

اكثر من اربعين سنة ومجمع حي السلام السكني لم يتم ترميمه ما جعل ساكنيه يطالبون الجهات المسؤولة بالالتفات اليه من اجل ادامته وتوفير الخدمات له .





اكثر من اربعة عقود ومجمع حي السلام السكني لم تجر له اي عمليات ترميم لشوارعه وساحاته، التي اصبحت عبارة عن اماكن لتواجد الانقاض والنفايات فضلا عن التخسفات التي لحقت بالشارع.



اضرار كبيرة لحقت بمركبات المواطنين بسبب الحفر والتكسرات الموجودة في شوارع المجمع بالاضافة الى خطوط المياه المحطمة.