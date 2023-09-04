لوحات مرقمة على جذوع النخيل تشوه جمالية شارع المطار

علامات تعجب واستفهام وامتعاض لوجود لوحات مرقمة ومعلقة على النخيل في شارع المطار منظر شوه جمالية هذا الطريق الذي تمر منه عدة شخصيات عربية واجنبية بينها دبلوماسية.دائرة بلدية المنطقة الخضراء وشارع المطار تقول ان هذه اللوحات وضعت لاغراض احصاء النخيل ومعرفة تفاصيل كل نخلة وانها عازمة على ايجاد بديل لها او تغيير طريقة الترقيم المشوهة لمنظر الشارع .يذكر ان هذا الطريق يشهد باستمرار مرور شخصيات رفيعة المستوى ووفود من دول مختلفة كان من بينها بابا الفاتيكان وعدد من الامراء والملوك والرؤساء، فيما يرى المواطنون ان ابقاء هذه اللوحات سيعكس صورة غير حضارية عن العاصمة بغداد.