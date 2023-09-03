لاداء زيارة الاربعين.. النجف تستقبل اعدادا كبيرة من الزوار العرب والاجانب

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في النجف الاشرف وصلت ايام الزيارة الى ذروتها، حيث استقبلت المدينة اعدادا كبيرة من الزوار العرب والاجانب فضلا عن العراقيين، فيما تستمر المواكب بتقديم الخدمات داخل المدينة وخارجها.