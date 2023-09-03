الزائرون في بغداد يواصلون مسيرهم نحو كربلاء وسط انتشار امني

يسيرون كثيرا ويجلسون قليلا يواصلون الليل بالنهار، قدموا من كل حدب وصوب من داخل وخارج البلاد بهدف احياء زيارة الاربعين رغم ارتفاع درجات الحرارة .اصحاب المواكب الحسينية تحدثوا عن الخدمات المقدمة للزائرين على طول الطرق المؤدية الى قباب ابي الاحرار عليه السلام مؤكدين حرصهم على انجاح الزيارة.